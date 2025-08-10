Мир
19:48, 10 августа 2025Мир

На Западе гарантировали Украине потерю территорий

Эпископос: Украина гарантированно потеряет территории
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Украина гарантированно потеряет территории, в том числе и в случае продолжения конфликта. Об этом заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.

«Речь идет о землях на востоке Украины, которые Киев гарантированно потеряет в течение нескольких месяцев или даже раньше, если война не прекратится», — отметил эксперт.

По словам Эпископоса, речь в этом случае идет о «реалистичной оценке возможных вариантов». Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского об отказе идти на территориальные уступки.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал президента США Дональда Трампа «избавиться» от своего украинского коллеги и найти ему замену.

