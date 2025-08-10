На Западе гарантировали Украине потерю территорий

Эпископос: Украина гарантированно потеряет территории

Украина гарантированно потеряет территории, в том числе и в случае продолжения конфликта. Об этом заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.

«Речь идет о землях на востоке Украины, которые Киев гарантированно потеряет в течение нескольких месяцев или даже раньше, если война не прекратится», — отметил эксперт.

По словам Эпископоса, речь в этом случае идет о «реалистичной оценке возможных вариантов». Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского об отказе идти на территориальные уступки.

