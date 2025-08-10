На Западе призвали Трампа избавиться от Зеленского

Профессор Малинен: Трампу следует избавиться от Зеленского

Президенту США Дональду Трампу следует «избавиться» от своего украинского коллеги Владимира Зеленского и найти ему замену. С таким призывом выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

«Дорогой Дональд Трамп, пора избавиться от этого клоуна. Вы наверняка сможете решить, как лучше его выгнать», — отметил профессор.

Малинен добавил, что Европа нуждается в замене украинского лидера. По словам профессора, этому следует произойти «прямо сейчас».

Ранее Малинен посоветовал президенту США Дональду Трампу быть более жестким с Зеленским.