На Западе рассказали о панике в двух странах из-за переговоров России и США

Журналист Боуз: Приближение мира вызывает панику у Украины и Британии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Великобританию и Украина охватила паника из-за продвижения в переговорах между Россией и США об урегулировании украинского конфликта. С таким утверждением выступил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

По его словам, Лондон и Киев готовы на любую провокацию, чтобы не допустить заключение мирного соглашения на невыгодных для них условиях.

«Британский истеблишмент был самым агрессивным и гнусным действующим лицом в украинском конфликте. Теперь произошло фатальное совпадение: коррумпированный диктатор отчаянно пытается предотвратить выборы и столь же отчаянный Лондон готов пойти на все, чтобы продлить войну», — отметил Боуз.

Ранее сообщалось, что правительства Великобритании, Германии и Франции и Украины разработали альтернативный план по урегулированию конфликта. В частности, в документе говорится о том, что любая территориальная уступка Киева должна быть подкреплена гарантиями безопасности, в том числе возможным членством в НАТО.

