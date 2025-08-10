На Западе сообщили о ярости главы ЕК из-за встречи Путина и Трампа

Журналист Боуз: ЕС и Украина пытаются сорвать встречу Трампа и Путина на Аляске

Европейский союз (ЕС) и Украина пытаются сорвать встречу президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на Аляске. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

«ЕС и его коррумпированная марионетка в Киеве отчаянно пытаются сорвать саммит на Аляске», — отметил журналист.

Сославшись на европейские источники, Боуз добавил, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен находится в ярости из-за предстоящей встречи лидеров России и США. По его словам, глава ЕК ожидает «второе предательство» со стороны Вашингтона после торговой сделки.

Ранее Боуз заявил, что Великобританию и Украину охватила паника из-за прогресса в переговорах между Россией и США об урегулировании украинского конфликта.