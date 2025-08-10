Интернет и СМИ
На Западе заявили о катастрофе для Украины из-за встречи Путина и Трампа

NYT: Встреча лидеров РФ и США Путина и Трампа станет катастрофой для Украины
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет катастрофой для Украины. Об этом говорится в материале газеты The New York Times (NYT).

Специалист по России в Германском совете по внешней политике Штефан Майстер заявил, что цели Путина и Трампа на переговорах будут отличаться — в то время, как глава США будет пытаться добиться своих целей, президент России будет ставить своей задачей изменить геостратегическое положение страны.

Для Украины ситуация будет катастрофической, так как на встрече не будет присутствовать Владимир Зеленский, заключил он.

Ранее эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов заявил, что предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа означает, что период гибридной войны между государствами, начавшийся с приходом экс-президента Джо Байдена, заканчивается.

