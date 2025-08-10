Культура
18:04, 10 августа 2025Культура

Названо место похорон режиссера Бутусова

Похороны режиссера Юрия Бутусова пройдут в Санкт-Петербурге
Вячеслав Агапов

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Прощание с театральным режиссером Юрием Бутусовым состоится в Москве, а похороны пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала жена режиссера Мария, ее слова приводит ТАСС.

По словам супруги, прощание организуют в Москве, после чего тело кремируют и доставят в Санкт-Петербург. Точную дату мероприятий она пока не назвала.

Театральный режиссер Юрий Бутусов ушел из жизни в 63 года. Журналистка Сусанна Альперина уточнила, что трагедия произошла во время купания в море в Болгарии — мужчину сбила и утащила волна.

Первыми о кончине Бутусова сообщили актриса Варвара Шмыкова и режиссер Александр Молочников. «Какой жуткий бред. Погиб Юрий Николаевич, великий режиссер. Это невозможно осознать», — написал он.

