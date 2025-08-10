Экономика
Не стало крупнейшего акционера группы компаний «Самолет»

Не стало крупнейшего акционера группы «Самолет» инвестора Михаила Кенина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На 57-м году жизни не стало инвестора и предпринимателя Михаила Кенина, который является крупнейшим акционером группы компаний «Самолет». Об этом сообщается в пресс-релизе группы, передает РИА Новости.

«С прискорбием подтверждаем, что сегодня, 10 августа, на 57-м году из жизни ушел предприниматель и инвестор Михаил Кенин», — говорится в пресс-релизе.

В группе компаний отметили, что Кенин был сострадающей личностью, талантливым человеком и отличным организатором, создавшим одну из крупнейших девелоперских компаний в стране. «Самолет» выразил соболезнования семье и близким предпринимателя.

В ноябре 2024 года в девелоперской компании «Самолет» сменился генеральный директор.

