Планы ЕС по давлению на Россию раскрыли

FT: Лидеры ЕС предлагают использовать активы России для восстановления Украины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Лидеры стран-членов Европейского союза (ЕС) в преддверии саммита России и США на Аляске планируют усилить давление на Москву, в том числе предлагается использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

«В определенный момент может начаться дискуссия, что делать с этими российскими активами, если Россия не компенсирует Украине причиненные разрушения», — отметил собеседник газеты.

Также европейские лидеры выступают за участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите России и США, предоставление Киеву гарантий безопасности и отсутствие ограничений на размер украинской армии.

Ранее политолог Андрей Кошкин рассказал, что Европе не понравилось решение президента США Дональда Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Он допустил, что ЕС попытается сорвать украинское урегулирование.

