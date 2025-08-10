Россия
05:57, 10 августа 2025Россия

Подросток из Подмосковья отдал свой мотоцикл на нужды СВО

Подросток из подмосковных Бронниц передал свой мотоцикл бойцам СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Российский подросток передал свой мотоцикл бойцам в зону проведения специальной военной операции (СВО). На это в своем Telegram-канале обратил внимание военкор Андрей Медведев.

Репортер разместил видео, на котором ребенок говорит о своем решении подарить байк военным. Из подписи на мотоцикле становится известно, что это некий Кирилл из подмосковного города Бронницы.

Представитель одного из подразделений Минобороны России записал ответное видео, в котором заверил, что мотоцикл достанется достойному бойцу. Также военный пообещал вручить Кириллу сувенир — каску с шевронами и подписями командиров.

Ранее в зоне СВО заметили «антидроновый мотоцикл», который используют для охоты за тяжелыми гексакоптерами. «Днепр» вооружили турелью с шестью автоматами Калашникова.

    Все новости