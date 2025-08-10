Мир
08:17, 10 августа 2025Мир

Посол сообщил о желании Албании стать полноправным членом ЕС к 2030 году

Посол Зайцев: Албания хочет добиться статуса полноправного члена ЕС к 2030 году
Марина Совина
Фото: Peter Endig / ZB / Global Look Press

Албания намерена добиться статуса полноправного члена Евросоюза (ЕС) к 2030 году. Об этом рассказал в интервью ТАСС посол России в этой стране Алексей Зайцев.

Как он уточнил, руководство Албании имеет амбициозные планы по этому вопросу. Власти намерены завершить переговорный процесс к концу 2027 года и добиться полноправного членства уже к 2030 году.

«В настоящее время, по заявлениям албанской стороны, открыты почти все кластеры переговорного досье», — уточнил Зайцев.

Албания получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2014 году, переговоры формально начались лишь в 2022 году. Как уточнил посол, динамика интеграции страны в Евросоюз по-прежнему будет определяться Брюсселем, прежде всего его стратегическими задачами.

Ранее Алексей Зайцев рассказал, что наращивание военной инфраструктуры НАТО фиксируется на территории Албании в последние годы.

