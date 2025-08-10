Раскрыт способ обмана ВСУ российскими танкистами

Командир Унго: танкисты ВС РФ используют бурятский язык для защиты информации

Танкисты Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) используют бурятский язык в радиопереговорах. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал командир танкового взвода с позывным Унго.

Он объяснил, что во время боевой работы это позволяет защитить информацию от радиоперехвата противником. При этом, отметил он, среди его подчиненных есть русский наводчик-оператор, который понимает этот язык лучше, чем сам Унго.

Ранее сообщалось, что немецкие танкисты переняли опыт СВО и начали оснащать технику противодроновыми конструкциями, в обиходе называемые «мангалами». До этого появились фотографии с японскими танками Type 90 и Type 10, которые оснастили антидроновыми экранами.

