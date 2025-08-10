Раскрыта причина снижения требований ВСУ к наемникам из одной страны

Санчес: Требования ВСУ к колумбийским наемникам снизились из-за масштаба потерь

Масштабы потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) настолько велики, что требования к потенциальным наемникам из Колумбии все время снижаются. Об этом РИА Новости рассказал преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес.

По его словам, «требования минимальны». Так, в одной бригаде сообщили, что опыт воинской службы был необязателен.

Санчес добавил, что сначала наемников из Колумбии на Украине ценили за профессионализм, однако при нынешнем уровне потерь навыки потеряли актуальность, и на первый план вышло число военных.

Ранее сообщалось, что колумбийские наемники стали ключевой силой в новых подразделениях ВСУ, которой Киев пытается компенсировать нехватку солдат. Украинские добровольцы 2022 года признались, что больше не видят мотивации у недавно мобилизованных сограждан.