Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:18, 10 августа 2025Бывший СССР

Раскрыта причина снижения требований ВСУ к наемникам из одной страны

Санчес: Требования ВСУ к колумбийским наемникам снизились из-за масштаба потерь
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Масштабы потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) настолько велики, что требования к потенциальным наемникам из Колумбии все время снижаются. Об этом РИА Новости рассказал преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес.

По его словам, «требования минимальны». Так, в одной бригаде сообщили, что опыт воинской службы был необязателен.

Санчес добавил, что сначала наемников из Колумбии на Украине ценили за профессионализм, однако при нынешнем уровне потерь навыки потеряли актуальность, и на первый план вышло число военных.

Ранее сообщалось, что колумбийские наемники стали ключевой силой в новых подразделениях ВСУ, которой Киев пытается компенсировать нехватку солдат. Украинские добровольцы 2022 года признались, что больше не видят мотивации у недавно мобилизованных сограждан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    К встрече Путина и Трампа на Аляске захотели подключить еще одного политика. Кто может помешать лидерам России и США договориться?

    Правнук Сталина высказался о захоронении его прадеда на родовом кладбище

    В американском городе произошла массовая стрельба

    В Японии умер второй за два дня боксер

    Военкомы мобилизовали в ВСУ ухаживающего за родителями-инвалидами мужчину

    Раскрыта причина снижения требований ВСУ к наемникам из одной страны

    Посол сообщил о желании Албании стать полноправным членом ЕС к 2030 году

    В офисе Зеленского потребовали участия Украины в переговорах

    Силовые структуры рассказали об обмане ВСУ при эвакуации раненых

    Муж Трусовой поделился эмоциями от рождения сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости