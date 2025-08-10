Бывший СССР
Силовые структуры рассказали об обмане ВСУ при эвакуации раненых

Боевые группы ВСУ обманом отправляют на эвакуацию раненых
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области обманом отправляет боевые группы на эвакуацию раненых с контролируемых ВС России населенных пунктов. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«В Сумской области боевые группы противника получают задачу эвакуировать раненых бойцов с якобы занятых позиций и населенных пунктов, на деле контролируемых российскими войсками», — отметил источник агентства.

Как уточняется, на сумское и харьковское направления были стянуты подразделения более 40 бригад и полков ВСУ с разных участков фронта, и они несут потери.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что бойцы ВСУ за прошедшую неделю попытались совершить обход по флангам и охватить группировку российских подразделений в Юнаковке Сумской области.

При этом в силовых структурах уточнили, что украинские военные на сумском направлении испытывают острый дефицит FPV-дронов на фоне успешных действий российских подразделений по борьбе с БПЛА.

