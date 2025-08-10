Бывший СССР
01:59, 10 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о попытках ВСУ обойти ВС РФ и ударить в Сумской области

Марочко: ВСУ попытались обойти российских военных по флангам в Юнаковке
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в минувшую неделю попытались совершить обход по флангам и охватить группировку российских подразделений в Юнаковке Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его данным, в районе населенного пункта на сумском направлении со стороны ВСУ были произведены удары, на юго-востоке от Юнаковки в лесистой местности противник провел ряд контратак, предприняв попытки продвинуться по направлению населенного пункта Локня.

Как уточнил военный эксперт, бои на этом участке фронта продолжаются. Российские бойцы ведут маневренную оборону, поясни л Марочко.

Ранее сообщалось, что украинские военные стали терять контроль над Юнаковкой. Военнослужащие России, по словам Марочко, подтягивали тылы, готовя плацдармы для дальнейшего продвижения. О том, что российская армия вошла в Юнаковку, стало известно 24 мая.

