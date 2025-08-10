Интернет и СМИ
15:32, 10 августа 2025Интернет и СМИ

Следующую неделю назвали судьбоносной для Украины

Bild: Следующая неделя может стать судьбоносной для Украины
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stringer / Reuters

Следующая неделя, в конце которой пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, может стать судьбоносной для Украины. Таким мнением поделился журналист издания Bild Пауль Ронцхаймер, назвавший ситуацию крайне драматичной.

«Эта неделя может стать судьбоносной для Украины. Ситуация на фронте, особенно на востоке, остается сложной. Украина теряет там территории, но и Российская армия в последние недели понесла огромные потери. Военный захват территорий будет для России крайне сложным и может занять годы», — считает Ронцхаймер.

По его мнению, основная опасность заключается в том, что Путин может склонить американского коллегу на свою сторону и усилить давление на Украину. При этом внутри страны люди «устали от войны», а изученные автором опросы показывают, что до 75 процентов населения Украины выступают за переговоры.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в ближайшем будущем предстоит принять непростые решения. Тем не менее, по его словам, комментировать вопрос возможных территориальных уступок со стороны Киева пока рано.

