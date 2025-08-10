Бывший СССР
Кличко оценил решения Зеленского

Кличко: Зеленскому предстоит принять непростые решения
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в ближайшем будущем предстоит принять непростые решения. Такой оценкой поделился в интервью немецкому изданию Bild мэр Киева Виталий Кличко.

«Все в нашей стране устали от этого. Мы должны найти дипломатическое решение, — заметил Кличко, отказавшись комментировать вопрос возможных территориальных уступок со стороны Киева. — Еще слишком рано об этом говорить. Но Зеленскому придется принимать непростые решения».

При этом другой украинский политик, имени которого Bild не приводит, отметил, что считает уступку территорий «совершенно немыслимой». По его словам, после этого «Россия сможет в любой момент снова напасть».

Тем временем в Белом доме допустили участие Зеленского во встречах на Аляске. По данным неназванного чиновника из Вашингтона, встречи с участием украинского лидера, скорее всего, произойдут после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

