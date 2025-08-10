«Спартак» повторил клубный антирекорд 21-летней давности по пропущенным голам

«Спартак» повторил клубный антирекорд по количеству пропущенных голов в стартовых четырех турах чемпионата России. Об этом сообщает Telegram-канал Opta Sports.

В нынешнем сезоне команда пропустила восемь голов. В последний раз такое произошло с красно-белыми в 2004 году при Невио Скале. Больше так плохо с точки зрения пропущенных мячей москвичи не стартовали.

9 августа «Спартак» потерпел поражение в московском дерби от «Локомотива». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу железнодорожников.

После четырех туров «Спартак» имеет в активе четыре очка. Команда находится на 11-м месте в Российской премьер-лиге (РПЛ).