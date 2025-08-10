Спорт
Оренбург
Сегодня
15:30 (Мск)
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Кристал Пэлас
Сегодня
17:00 (Мск)
Ливерпуль
Суперкубок Англии — 2025|Финал
Сочи
Сегодня
18:00 (Мск)
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Ростов
Сегодня
20:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
10:12, 10 августа 2025Спорт

«Спартак» повторил клубный антирекорд 21-летней давности

«Спартак» повторил клубный антирекорд 21-летней давности по пропущенным голам
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Матч 30-го тура российской Премьер-лиги

Матч 30-го тура российской Премьер-лиги . Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Спартак» повторил клубный антирекорд по количеству пропущенных голов в стартовых четырех турах чемпионата России. Об этом сообщает Telegram-канал Opta Sports.

В нынешнем сезоне команда пропустила восемь голов. В последний раз такое произошло с красно-белыми в 2004 году при Невио Скале. Больше так плохо с точки зрения пропущенных мячей москвичи не стартовали.

9 августа «Спартак» потерпел поражение в московском дерби от «Локомотива». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу железнодорожников.

После четырех туров «Спартак» имеет в активе четыре очка. Команда находится на 11-м месте в Российской премьер-лиге (РПЛ).

