19:59, 9 августа 2025Спорт

«Локомотив» благодаря хет-трику Батракова победил «Спартак» в дерби

«Локомотив» победил «Спартак» в дерби со счетом 4:2, Батраков оформил хет-трик
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«Локомотив» победил «Спартак» в московском дерби в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе победителей Алексей Батраков оформил хет-трик, еще один забитый мяч на счету Дмитрия Воробьева. У красно-белых голами отметились Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко с пенальти.

Благодаря победе железнодорожники оторвались от соперников в турнирной таблице — «Локомотив» возглавляет ее с 12 очками. Команда не проиграла ни одного из четырех матчей в сезоне. «Спартак» с четырьмя очками располагается на 11-м месте.

Ранее 9 августа ЦСКА разгромил казанский «Рубин». Встреча завершилась со счетом 5:1.

