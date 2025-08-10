Стало известно о единственном требовании России для прекращения огня на Украине

WSJ: Уиткофф передал ЕС единственное предложение России о выводе ВСУ с Донбасса

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал лидерам Евросоюза (ЕС) единственное предложение России для прекращения огня на Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, Москва готова пойти на заключение перемирия лишь в случае полного вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса. «Уиткофф прямо заявил, что единственное предложение заключается в одностороннем выводе украинских войск», — пишет издание.

Ранее российский политолог Сергей Марков высказал мнение, что Европа будет пытаться саботировать мирные переговоры по Украине. Аналитик обратил внимание на позицию, которая была сформулирована Киевом и его европейскими союзниками для президента США Дональда Трампа в преддверии переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Среди ее пунктов — отказ от передачи России Донбасса, требование к Москве прекратить боевые действия без условий, а также равнозначный обмен территориями.

