Европу уличили в желании сорвать мирные переговоры по Украине

Политолог Марков: Европа будет пытаться сорвать мирные переговоры по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Европа будет пытаться саботировать мирные переговоры по Украине. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Аналитик обратил внимание на позицию, которая была сформулирована Киевом и его европейскими союзниками для президента США Дональда Трампа в преддверии переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Среди ее пунктов — отказ от передачи России Донбасса, требование к Москве прекратить боевые действия без условий, а также равнозначный обмен территориями. «По сути это опять — срыв мирных переговоров Европой», — указал он.

Ранее Марков предположил, что президент Украины Владимир Зеленский и Великобритания могут попытаться сорвать встречу американского лидера Дональда Трампа и главы России Владимира Путина. По его словам, Служба безопасности Украины (СБУ) и британская спецслужба Ми-6 могут организовать «кровавую провокацию». «Типа Бучи или малайзийского Боинга или драмтеатра в Мариуполе», — отметил эксперт.

Трамп объявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске. Кремль подтвердил слова американского лидера и уточнил, что главной темой переговоров станет урегулирование на Украине.

