Марков: Зеленский и Ми-6 могут попытаться сорвать встречу Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский и Великобритания могут попытаться сорвать встречу американского лидера Дональда Трампа и главы России Владимира Путина. Такое предположение высказал российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

По его словам, Служба безопасности Украины (СБУ) и британская спецслужба Ми-6 могут организовать «кровавую провокацию». «Типа Бучи или малайзийского Боинга или драмтеатра в Мариуполе», — отметил эксперт.

Ранее Трамп объявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске. Кремль подтвердил слова американского лидера и уточнил, что главной темой переговоров станет урегулирование на Украине.

Сообщалось, что Евросоюз обеспокоен встречей Путина и Трампа. По информации испанской газеты El Mundo, европейские страны полагают, что главы государств могут объединиться и вынудить Зеленского пойти на невыгодное для Киева соглашение.