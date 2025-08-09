Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:24, 9 августа 2025Мир

В России заподозрили Зеленского в подготовке «кровавой провокации»

Марков: Зеленский и Ми-6 могут попытаться сорвать встречу Путина и Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и Великобритания могут попытаться сорвать встречу американского лидера Дональда Трампа и главы России Владимира Путина. Такое предположение высказал российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

По его словам, Служба безопасности Украины (СБУ) и британская спецслужба Ми-6 могут организовать «кровавую провокацию». «Типа Бучи или малайзийского Боинга или драмтеатра в Мариуполе», — отметил эксперт.

Ранее Трамп объявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске. Кремль подтвердил слова американского лидера и уточнил, что главной темой переговоров станет урегулирование на Украине.

Сообщалось, что Евросоюз обеспокоен встречей Путина и Трампа. По информации испанской газеты El Mundo, европейские страны полагают, что главы государств могут объединиться и вынудить Зеленского пойти на невыгодное для Киева соглашение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о «втором разделе» Украины

    Трамп объявил о назначении Брюс на должность зампреда США при ООН

    В немецком зоопарке усыпили трех амурских тигрят

    Силовики раскрыли данные «раздававшего» солдат комбрига ВСУ

    Раскрыта пикантная подробность побега с Украины высокопоставленного полицейского

    В США узнали о предложении Путина к Трампу по Украине

    В США заявили о прогрессе в переговорах с Киевом

    «Зенит» проиграл «Ахмату» в матче РПЛ

    В России заподозрили Зеленского в подготовке «кровавой провокации»

    Раскрыта новая тактика ВСУ при обстрелах Херсонской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости