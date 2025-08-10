Стало известно о тайной разработке Лондоном плана по Палестине

Лондон тайно разработал план решения палестинского вопроса и поделился им с союзниками. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники.
По данным газеты, советник британского премьер-министра по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл начал распространять среди союзников план за день до конференции, посвященной палестино-израильскому урегулированию.
План содержал призыв к созданию в Газе правительства, связанного с реформированной палестинской администрацией. Помимо этого, предлагалось основать там международные силы безопасности. План также предусматривал полный вывод войск Израиля.
Ранее вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не планируют признавать Палестину и считают, что радикальное палестинское движение ХАМАС необходимо уничтожить.