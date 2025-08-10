Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:59, 10 августа 2025Мир

Стало известно о тайной разработке Лондоном плана по Палестине

NYT: Лондон тайно разработал план по Палестине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Лондон тайно разработал план решения палестинского вопроса и поделился им с союзниками. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты, советник британского премьер-министра по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл начал распространять среди союзников план за день до конференции, посвященной палестино-израильскому урегулированию.

План содержал призыв к созданию в Газе правительства, связанного с реформированной палестинской администрацией. Помимо этого, предлагалось основать там международные силы безопасности. План также предусматривал полный вывод войск Израиля.

Ранее вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не планируют признавать Палестину и считают, что радикальное палестинское движение ХАМАС необходимо уничтожить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД сообщили еще об одном новейшем оружии России

    Россия нашла способ остудить «горячие головы» в НАТО

    В США заявили о нежелании Кремля возвращать территории в Херсоне и Запорожье

    Стало известно о продвижении российских войск под Красноармейском

    В граничащей с Россией стране привели в боевую готовность системы ПВО

    Умер уехавший из России режиссер Бутусов

    Стало известно о тайной разработке Лондоном плана по Палестине

    В МИД России рассказали об изменениях в диалоге с США

    МИД России заявил о сохранении риска ядерного конфликта

    Депутат Рады предрек попытки Зеленского сорвать мир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости