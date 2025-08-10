Талибы закрыли салоны красоты в Кабуле

Tolo News: В Кабуле закрывают салоны красоты

В Кабуле закрывают салоны красоты. Об этом стало известно Telegram-каналу Tolo News.

«В продолжение строгих ограничений в отношении женщин, силы "Талибана" в Кабуле закрыли сотни женских парикмахерских. По словам очевидцев, талибы обыскивали дома, выявляли парикмахерские и уничтожали или конфисковывали их оборудование. Это нанесло серьезный удар по экономическому положению женщин, работающих в этом секторе», — говорится в сообщении.

Авторы оценивают примерное количество занятых в этой сфере женщин в 60 тысяч. По данным Tolo News, многие из них были основными кормильцами своих семей.

«Критики рассматривают этот шаг как часть политики "Талибана" по постепенному вытеснению женщин из социальной и экономической сфер», — заключили авторы.

Ранее стало известно, что сотрудники министерства поощрения добродетели и предотвращения порока задержали в Кабуле десятки молодых женщин за нарушение дресс-кода. Их забирали из ресторанов, торговых центров и с улиц, после чего увозили в неизвестном направлении.