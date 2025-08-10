Бывший СССР
Стало известно о запуске украинских безэкипажных катеров из Одессы

Из района Одессы зафиксирован запуск украинских безэкипажных катеров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Из района Одессы зафиксирован запуск украинских безэкипажных катеров. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Отмечается, что силы Черноморского флота в готовности к отражению атаки ВСУ.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Восток» вычислила и уничтожила пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Ольговское в Запорожской области. Объект обнаружили с помощью дрона, после чего передали координаты артиллеристам.

В июле силы Черноморского флота уничтожили три безэкипажных катера противника.

