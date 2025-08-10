Трампа обвинили в вымогательстве

Штат Калифорния отклонил требование Трампа выплатить 1 миллиард долларов

Офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отклонил требование администрации Дональда Трампа к Калифорнийскому университету Лос-Анджелеса выплатить один миллиард долларов, назвав это политическим вымогательством. Об этом сообщает Reuters.

«Трамп превратил министерство юстиции в оружие, чтобы ограничить в возможностях систему государственных университетов номер один в Америке, заморозив финансирование медицины и науки до тех пор, пока UCLA не выплатит выкуп в размере одного миллиарда долларов», — сказано в сообщении офиса губернатора штата.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа добивается от Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выплаты в размере один миллиард долларов в рамках урегулирования спора с федеральными властями.

До этого стало известно, что ряд престижных высших учебных заведений Соединенных Штатов создал объединение для координации противодействия политике администрации президента Трампа. Как уточняется, большинство университетов в объединении располагаются в штатах, тяготеющих к демократам.