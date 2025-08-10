Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:05, 10 августа 2025Мир

Трампа обвинили в вымогательстве

Штат Калифорния отклонил требование Трампа выплатить 1 миллиард долларов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отклонил требование администрации Дональда Трампа к Калифорнийскому университету Лос-Анджелеса выплатить один миллиард долларов, назвав это политическим вымогательством. Об этом сообщает Reuters.

«Трамп превратил министерство юстиции в оружие, чтобы ограничить в возможностях систему государственных университетов номер один в Америке, заморозив финансирование медицины и науки до тех пор, пока UCLA не выплатит выкуп в размере одного миллиарда долларов», — сказано в сообщении офиса губернатора штата.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа добивается от Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выплаты в размере один миллиард долларов в рамках урегулирования спора с федеральными властями.

До этого стало известно, что ряд престижных высших учебных заведений Соединенных Штатов создал объединение для координации противодействия политике администрации президента Трампа. Как уточняется, большинство университетов в объединении располагаются в штатах, тяготеющих к демократам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС выступил за переговоры о территориях Украины при одном условии. Москва и Киев не согласились по разным причинам

    Пошлины Трампа сравнили со швейцарским ножом

    На Западе заявили о катастрофе для Украины из-за встречи Путина и Трампа

    Трампа обвинили в вымогательстве

    Установлен причастный к обстрелам Белгородской области украинский командир

    В Японии произошло извержение вулкана

    Стало известно о начале поиска «Спартаком» нового главного тренера

    Стало известно о нежелании Трампа выбирать преемника

    Россиянин описал курорт Европы фразой «рай для холостяков»

    Назван самый молодой город России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости