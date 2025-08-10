Мир
02:13, 10 августа 2025

Украина и Европа обратились с требованием к США

NYT: Европа и Украина требуют от США шанса на членство Киева в НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европа и Украина требуют от США шанса на вступление страны в НАТО. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, пожелавших остаться анонимными, Киев и его европейские союзники просят «оставить открытой дверь для членства Украины в НАТО, даже если сейчас это нецелесообразно». Помимо этого, они настаивают на включении гарантий безопасности в будущее соглашение по урегулированию конфликта.

Как отмечает издание, эти вопросы обсуждались на встрече главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми с представителями Киева и Европы, в которой также принял участие вице-президент США Джэй Ди Вэнс.

Ранее газета Wall Street Journal писала, что Великобритания, Германия, Франция и Украина разработали альтернативный план по урегулированию конфликта.

