Россия
12:16, 10 августа 2025Россия

Украина выпустила почти два десятка беспилотников по российским регионам

МО: Российская система ПВО за три часа уничтожила 19 украинских беспилотников
Марк Леонов
Марк Леонов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожила почти два десятка украинских беспилотников над регионами страны. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России в воскресенье, 10 августа.

Как рассказали в ведомстве, всего силы ПВО сбили 19 дронов: по шесть над Курской областью и акваторией Азовского моря, а остальные — над Орловской, Калужской и Брянской областями.

Украина выпустила дроны в период с 08:30 по 11:30 по московскому времени.

Ранее 10 августа стало известно, что выпущенные по регионам России дроны FP-1 и «Рубака» шли стаями по 15 штук. Вылеты дронов были зафиксированы в двух областях Украины — Киевской и Николаевской.

