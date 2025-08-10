Украина выпустила почти два десятка беспилотников по российским регионам

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожила почти два десятка украинских беспилотников над регионами страны. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России в воскресенье, 10 августа.
Как рассказали в ведомстве, всего силы ПВО сбили 19 дронов: по шесть над Курской областью и акваторией Азовского моря, а остальные — над Орловской, Калужской и Брянской областями.
Украина выпустила дроны в период с 08:30 по 11:30 по московскому времени.
Ранее 10 августа стало известно, что выпущенные по регионам России дроны FP-1 и «Рубака» шли стаями по 15 штук. Вылеты дронов были зафиксированы в двух областях Украины — Киевской и Николаевской.