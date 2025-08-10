Украина выпустила почти два десятка беспилотников по российским регионам

МО: Российская система ПВО за три часа уничтожила 19 украинских беспилотников

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожила почти два десятка украинских беспилотников над регионами страны. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России в воскресенье, 10 августа.

Как рассказали в ведомстве, всего силы ПВО сбили 19 дронов: по шесть над Курской областью и акваторией Азовского моря, а остальные — над Орловской, Калужской и Брянской областями.

Украина выпустила дроны в период с 08:30 по 11:30 по московскому времени.

Ранее 10 августа стало известно, что выпущенные по регионам России дроны FP-1 и «Рубака» шли стаями по 15 штук. Вылеты дронов были зафиксированы в двух областях Украины — Киевской и Николаевской.