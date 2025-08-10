Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:42, 10 августа 2025Бывший СССР

В ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ

В ДНР уничтожили опорный пункт бригады ВСУ «Эдельвейс»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожен опорный пункт бригады Вооруженных сил Украин (ВСУ) «Эдельвейс» вместе с пехотинцами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южной группировки войск.

«В ходе воздушной разведки операторами БПЛА подразделений специального назначения Южной группировки войск были вскрыты [и уничтожена] огневая позиция и личный состав противника из состава 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс" на константиновском направлении в районе населенного пункта Свято-Покровское», — заявили в пресс-центре.

Отдельно указывается, что солдаты ВСУ сами появились на открытой местности без маскировки, что и привело к их раскрытию. Сам опорный пункт был уничтожен ударом российской артиллерии и с помощью FPV-дронов.

Ранее был раскрыт способ обмана ВСУ российскими танкистами. Они используют бурятский язык в радиопереговорах, что позволяет защитить информацию от радиоперехвата противником.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер режиссер Юрий Бутусов. Обладатель нескольких «Золотых масок» утонул в Болгарии

    В Белгородской области из-за обстрела ВСУ погибла женщина

    Британия захотела ввести санкции против Израиля

    В ДНР уничтожили опорный пункт ВСУ

    В России представили новейшие автоматы

    Король Карл III изобрел «тетеревяку» и призвал подданных ее съесть

    Во Франции захотели сэкономить на праздниках

    Раскрыто содержание разговора Токаева и Зеленского

    Одна страна захотела стать сверхдержавой

    Кличко оценил решения Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости