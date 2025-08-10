В ДНР уничтожили опорный пункт бригады ВСУ «Эдельвейс»

В Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожен опорный пункт бригады Вооруженных сил Украин (ВСУ) «Эдельвейс» вместе с пехотинцами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южной группировки войск.

«В ходе воздушной разведки операторами БПЛА подразделений специального назначения Южной группировки войск были вскрыты [и уничтожена] огневая позиция и личный состав противника из состава 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс" на константиновском направлении в районе населенного пункта Свято-Покровское», — заявили в пресс-центре.

Отдельно указывается, что солдаты ВСУ сами появились на открытой местности без маскировки, что и привело к их раскрытию. Сам опорный пункт был уничтожен ударом российской артиллерии и с помощью FPV-дронов.

Ранее был раскрыт способ обмана ВСУ российскими танкистами. Они используют бурятский язык в радиопереговорах, что позволяет защитить информацию от радиоперехвата противником.