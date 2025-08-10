В граничащей с Россией стране привели в боевую готовность системы ПВО

В Абхазии привели в готовность ПВО из-за атак по России

Боевые системы противовоздушной обороны (ПВО) Абхазии перевели в режим боевой готовности из-за угроз атак украинских дронов по России. Об этом сообщает Telegram-канал «D News Абхазия».

«В связи с опасностью атаки БПЛА на районы расположенные в непосредственной близости от абхазо-российской государственной границы, на участке от побережья до горных хребтов, подразделения пограничного управления СГБ РА переведены на усиленный режим несения службы», — приводятся слова из сообщения Службы госбезопасности республики (СГБ).

В ведомстве также подчеркнули, что при необходимости будет прекращена работу контрольно-пропускного пункта «Псоу» на российско-абхазской границе.

Ранее стало известно, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются атаковать аэропорт Сочи. В городе закрыли все пляжи. Также закрыт пограничный пункт пропуска между Россией и Абхазией на реке Псоу.