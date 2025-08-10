В МИД России ответили на заявления Токио об «оккупации» Курильских островов

Представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления Токио об «оккупации» Курильских островов. Слова дипломата опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.

8 августа министр иностранных дел Японии Такэси Иваи заявил о неправомерности вступления СССР в боевые действия против Японии 9 августа 1945 года, а также о «незаконной оккупации» южных Курильских островов.

«Считаем подобную риторику недопустимой для государственного деятеля такого уровня и уж тем более неспособной как-либо изменить объективную реальность: южные Курильские острова перешли к СССР, государством-продолжателем которого является Российская Федерация, на законных основаниях, закрепленных послевоенными договоренностями Союзных держав и Уставом ООН», — приводит МИД слова Захаровой.

Она также призвала Токио в преддверии 3 сентября, когда отмечается день победы над фашистской Японией, осознать агрессию, развязанную в 20 веке в Азии, а также привести извинения за страдания народов на континенте.

Ранее министерство иностранных дел России заявило протест посольству Германии в Москве из-за высказываний немецкого посла в Японии Петры Зигмунд о суверенитете РФ над Курильскими островами.