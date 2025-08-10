Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:51, 10 августа 2025Мир

В МИД России ответили на заявления Токио об «оккупации» Курильских островов

Захарова ответила на заявления Токио об «оккупации» Курильских островов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Остров Кунашир

Остров Кунашир. Фото: Thomas Peter / Reuters

Представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления Токио об «оккупации» Курильских островов. Слова дипломата опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.

8 августа министр иностранных дел Японии Такэси Иваи заявил о неправомерности вступления СССР в боевые действия против Японии 9 августа 1945 года, а также о «незаконной оккупации» южных Курильских островов.

«Считаем подобную риторику недопустимой для государственного деятеля такого уровня и уж тем более неспособной как-либо изменить объективную реальность: южные Курильские острова перешли к СССР, государством-продолжателем которого является Российская Федерация, на законных основаниях, закрепленных послевоенными договоренностями Союзных держав и Уставом ООН», — приводит МИД слова Захаровой.

Она также призвала Токио в преддверии 3 сентября, когда отмечается день победы над фашистской Японией, осознать агрессию, развязанную в 20 веке в Азии, а также привести извинения за страдания народов на континенте.

Ранее министерство иностранных дел России заявило протест посольству Германии в Москве из-за высказываний немецкого посла в Японии Петры Зигмунд о суверенитете РФ над Курильскими островами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России ответили на заявления Токио об «оккупации» Курильских островов

    Цены на отели на Аляске взлетели на фоне грядущей встречи Путина и Трампа

    Стало известно об отказе актрисы из «Гарри Поттера» в свидании Трампу

    Назван недорогой продукт, который жизненно необходим пожилым людям. Его цена — от 420 рублей за килограмм

    Выбрана самая уродливая собака в мире

    Следующую неделю назвали судьбоносной для Украины

    Полтора десятка украинских БПЛА атаковали регионы России

    Зеленский поговорил с Алиевым

    На Западе сообщили о ярости главы ЕК из-за встречи Путина и Трампа

    Стало известно о страхе Украины перед предательством Запада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости