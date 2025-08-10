Мир
В НАТО заявили о необходимости решать вопрос членства Украины без участия Москвы

Уитакер: Вопрос членства Украины в НАТО необходимо решать без участия Москвы
Вячеслав Агапов

Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

Вопрос членства Украины в НАТО необходимо решать без участия Москвы. Об этом заявил американский постпред при оборонном блоке Мэттью Уитакер, его цитирует РИА Новости.

По словам представителя НАТО, на пути к возможному вступлению Киева в блок «множество этапов».

«Что касается того, рассматривается ли вопрос о членстве в НАТО или нет, то решение в конечном итоге принимает не Россия. Решающими являются 32 члена НАТО, которые должны единогласно согласиться на прием любого члена», — пояснил он.

На встрече главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми с представителями Киева и Европы, в которой также принял участие вице-президент США Джэй Ди Вэнс Европа и Украина потребовали от США шанса на вступление страны в НАТО. Киев и его союзники просят «оставить открытой дверь для членства Украины в НАТО, даже если сейчас это нецелесообразно» и настаивают на включении гарантий безопасности в будущее соглашение по урегулированию конфликта.

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что решение НАТО о начале координации регулярных и крупномасштабных поставок вооружения на Украину может указывать на подготовку к эскалации и более активным боевым действиям в регионе.

