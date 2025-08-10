Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:03, 10 августа 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского потребовали участия Украины в переговорах

Ермак: Украина не согласна считать линию фронта границей с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kaniuka Ruslan / Global Look Press

Украина признает необходимость прекращения огня, но не согласна считать линию фронта границей с Россией. Об этом заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что Киев должен участвовать в переговорном процессе. По словам Ермака, только в этом случае возможен «надежный и длительный мир».

«Партнеры поддерживают нас не только словами — помощь продлится в военной, финансовой и санкционной плоскости, пока агрессия не остановится», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит «второго раздела» страны, комментируя возможный вывод украинских войск с территории Донбасса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    К встрече Путина и Трампа на Аляске захотели подключить еще одного политика. Кто может помешать лидерам России и США договориться?

    Раскрыта причина снижения требований ВСУ к наемникам из одной страны

    Посол сообщил о желании Албании стать полноправным членом ЕС к 2030 году

    В офисе Зеленского потребовали участия Украины в переговорах

    Силовые структуры рассказали об обмане ВСУ при эвакуации раненых

    Муж Трусовой поделился эмоциями от рождения сына

    В российском регионе объявили ракетную опасность

    Над Россией за ночь сбили более ста беспилотников

    Раскрыт способ обмана ВСУ российскими танкистами

    Дело о смерти младенца под Красноярском прекратили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости