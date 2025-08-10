В офисе Зеленского потребовали участия Украины в переговорах

Ермак: Украина не согласна считать линию фронта границей с Россией

Украина признает необходимость прекращения огня, но не согласна считать линию фронта границей с Россией. Об этом заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что Киев должен участвовать в переговорном процессе. По словам Ермака, только в этом случае возможен «надежный и длительный мир».

«Партнеры поддерживают нас не только словами — помощь продлится в военной, финансовой и санкционной плоскости, пока агрессия не остановится», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит «второго раздела» страны, комментируя возможный вывод украинских войск с территории Донбасса.