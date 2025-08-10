Россия
00:21, 10 августа 2025Россия

В России оценили выбор места для встречи Путина и Трампа

Аналитик Джаралла назвал смелым выбор Аляски для встречи Путина и Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Выбор Аляски в качестве места встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является смелым и оригинальным решением. Такую оценку в интервью РИА Новости дал крымский политический аналитик Владимир Джаралла.

«Выбор Аляски был неожиданным. В нынешней ситуации найти подлинно нейтральное место сложно: Европа, к примеру, отпадает полностью. Решение смелое и оригинальное, это будет подлинный разговор двоих лидеров», — сказал он.

По его словам, Трамп хочет показать свою волю в диалоге с Москвой, а для Путина это является решающей попыткой донести свои интересы до Вашингтона. «Диалог будет сложным, но уже сам факт его является положительным», — заключил Джаралла.

Ранее российский политолог Сергей Марков объяснил выбор Аляски для встречи Путина и Трампа. «Владимир Зеленский оказывается, как говорится, побоку. Ведь в условный Рим он мог прилететь, а на Аляску ему никто прилететь не даст», — отметил он.

