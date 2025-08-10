В российском регионе объявили ракетную опасность

На территории Курской области объявили ракетную опасность

На территории Курской области объявили ракетную опасность. Об этом в воскресенье, 10 августа, в Telegram-канале предупредило Главное управление (ГУ) МЧС по российскому региону.

Местных жителей призвали оставаться дома и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Находящихся на улице граждан попросили направиться в ближайшее укрытие или другое безопасное место.

Ранее в Минобороны заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили более ста беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего дронов было сбито над Краснодарским краем — 29.