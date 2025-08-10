Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:51, 10 августа 2025Россия

В российском регионе объявили ракетную опасность

На территории Курской области объявили ракетную опасность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

На территории Курской области объявили ракетную опасность. Об этом в воскресенье, 10 августа, в Telegram-канале предупредило Главное управление (ГУ) МЧС по российскому региону.

Местных жителей призвали оставаться дома и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Находящихся на улице граждан попросили направиться в ближайшее укрытие или другое безопасное место.

Ранее в Минобороны заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили более ста беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего дронов было сбито над Краснодарским краем — 29.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    К встрече Путина и Трампа на Аляске захотели подключить еще одного политика. Кто может помешать лидерам России и США договориться?

    В российском регионе объявили ракетную опасность

    Над Россией за ночь сбили более ста беспилотников

    Раскрыт способ обмана ВСУ российскими танкистами

    Дело о смерти младенца под Красноярском прекратили

    ВСУ попытались ударить по Смоленской области

    В Госдуме ответили на заявление Зеленского о территориях

    В российском регионе сбили несколько беспилотников

    Россиянам назвали способ получить максимальную пенсию после увольнения

    В США рассказали о позиции украинцев по уступкам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости