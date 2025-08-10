Интернет и СМИ
В РПЦ назвали миграцию одним из главных вызовов для России

Митрополит Григорий: Миграция — один из основных вызовов для России
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Миграция является одним из основных вызовов для России, наряду с низкой рождаемостью и проведением специальной военной операции (СВО). Об этом заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров) в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия 24».

«Проблему миграции нельзя замалчивать. Некоторые из наших регионов стараются решить эту проблему на своем уровне — защитить своих граждан. И это благо. Будем надеяться, что такие законы будут приняты и на общегосударственном уровне, чтобы наши граждане не страдали от тех, кого мы называем мигрантами», — сказал митрополит.

По его словам, мигранты не хотят уважать российские религиозные и культурные ценности, а также совершают большое количество преступлений.

Ранее в СПЧ при президенте России заявили, что бизнес продолжит завозить мигрантов даже несмотря на угрозу здравоохранению. «Ведь бизнесу так нужны мигранты (доставщиков же не хватает), и не важно, что эти мигранты могут привезти кому-то смерть», — сказал член СПЧ Кирилл Кабанов.

