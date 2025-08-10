CNN: Встреча Путина и Трампа на Аляске может обернуться поражением для Украины

Встреча президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа может обернуться поражением для Украины. Возможное последствие предстоящего саммита двух лидеров раскрыл телеканал CNN.

По мнению автора публикации Ника Пейтона Уолша, «трудно представить, как из этой встречи может появиться сделка, которая не уничтожит Украину». Он утверждает, что Киев и его европейские союзники восприняли происходящее с «понятным ужасом».

Как отмечается в статье, обсуждаемый план предусматривает, что Украина согласится отказаться от оставшихся территорий Донецкой и Луганской народных республик в обмен на остановку огня и небольшие участки земли в Сумской и Харьковской областях. Аналитики, цитируемые в публикации, называют такой сценарий медленным, но неизбежным поражением Киева.

Ранее крымский политический аналитик Владимир Джаралла заявил, что выбор Аляски в качестве места встречи президентов России и США является смелым и оригинальным решением.