Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:32, 10 августа 2025Мир

В США раскрыли возможное последствие встречи Путина и Трампа

CNN: Встреча Путина и Трампа на Аляске может обернуться поражением для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа может обернуться поражением для Украины. Возможное последствие предстоящего саммита двух лидеров раскрыл телеканал CNN.

По мнению автора публикации Ника Пейтона Уолша, «трудно представить, как из этой встречи может появиться сделка, которая не уничтожит Украину». Он утверждает, что Киев и его европейские союзники восприняли происходящее с «понятным ужасом».

Как отмечается в статье, обсуждаемый план предусматривает, что Украина согласится отказаться от оставшихся территорий Донецкой и Луганской народных республик в обмен на остановку огня и небольшие участки земли в Сумской и Харьковской областях. Аналитики, цитируемые в публикации, называют такой сценарий медленным, но неизбежным поражением Киева.

Ранее крымский политический аналитик Владимир Джаралла заявил, что выбор Аляски в качестве места встречи президентов России и США является смелым и оригинальным решением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о «втором разделе» Украины

    В США раскрыли возможное последствие встречи Путина и Трампа

    В России оценили выбор места для встречи Путина и Трампа

    В четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

    Американец послушал совет нейросети и попал психбольницу

    «Как будто мозг почесали». Повсюду в интернете — дикий огурец. Что значат эти странные мемы и почему их так полюбили?

    В Германии сообщили о пролетах сотен неизвестных дронов над военными базами

    Российскому генералу дали условный срок за растрату и служебный подлог

    Фицо обратился с призывом к Путину и Трампу насчет Украины

    Фицо предупредил Украину о расплате за план Запада против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости