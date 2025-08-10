Мир
В США заявили об уверенности Трампа в досягаемости сделки по Украине

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Выбор Аляски в качестве площадки для нового российско-американского саммита отражает уверенность президента Штатов Дональда Трампа в том, что договоренности по Украине находятся в пределах досягаемости. Об этом рассказал научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси Марк Эпископос, пишет ТАСС.

«Выбор Аляски отражает явную уверенность президента Трампа в том, что предстоящий саммит проложит путь к всеобъемлющей рамочной сделке, направленной на то, чтобы завершить украинский конфликт», — отметил политолог.

По мнению аналитика, решение выбрать нетрадиционную, «явно не нейтральную площадку — в отличие от Турции или арабских государств, наводит на мысль о важности, которую президент Трамп придает предстоящей встрече».

На днях Дональд Трамп объявил, что его встреча с Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске. Кремль также подтвердил слова американского лидера и уточнил, что главной темой переговоров станет урегулирование на Украине.

Позже американские СМИ написали, что Штаты еще не приглашали украинского лидера Владимира Зеленского на Аляску, где встретятся лидеры России и США.

