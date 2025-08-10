Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:26, 10 августа 2025Мир

В США опровергли информацию о приглашении Зеленского на Аляску

WP: США до сих пор не пригласили Зеленского на встречу Путина и Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Georges Schne / IMAGO / photonews.at / Global Look Press

США еще не приглашали президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где встретятся лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Информацию о приглашении украинского лидера опроверг источник газеты The Washington Post (WP).

«Трамп не сказал, был ли Зеленский приглашен на встречу. Осведомленный о переговорах чиновник на условиях анонимности заявил, что Зеленского до сих пор не приглашали», — указано в сообщении.

Прежде сообщалось, что Белый дом рассматривает возможность приглашения Зеленского на Аляску, однако окончательное решение еще не принято. «Это обсуждается», — заявил собеседник телеканала NBC на условиях анонимности.

Трамп объявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске. Кремль подтвердил слова американского лидера и уточнил, что главной темой переговоров станет урегулирование на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    К встрече Путина и Трампа на Аляске захотели подключить еще одного политика. Кто может помешать лидерам России и США договориться?

    В России спрогнозировали итоги встречи Путина и Трампа

    Кличко неожиданно высказался о территориальных уступках в пользу России

    В результате атаки БПЛА в Саратовской области погиб человек

    Беспилотник ВСУ упал во двор жилого дома в Саратовской области

    В США опровергли информацию о приглашении Зеленского на Аляску

    Страны «коалиции желающих» не захотели отправлять войска на Украину

    На Западе рассказали о панике в двух странах из-за переговоров России и США

    Очередной выброс вулканического пепла произошел на Камчатке

    Лидеры ЕС выступили с заявлением о переговорах по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости