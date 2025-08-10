В США опровергли информацию о приглашении Зеленского на Аляску

WP: США до сих пор не пригласили Зеленского на встречу Путина и Трампа

США еще не приглашали президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где встретятся лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Информацию о приглашении украинского лидера опроверг источник газеты The Washington Post (WP).

«Трамп не сказал, был ли Зеленский приглашен на встречу. Осведомленный о переговорах чиновник на условиях анонимности заявил, что Зеленского до сих пор не приглашали», — указано в сообщении.

Прежде сообщалось, что Белый дом рассматривает возможность приглашения Зеленского на Аляску, однако окончательное решение еще не принято. «Это обсуждается», — заявил собеседник телеканала NBC на условиях анонимности.

Трамп объявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске. Кремль подтвердил слова американского лидера и уточнил, что главной темой переговоров станет урегулирование на Украине.

