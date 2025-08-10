Экономика
10:55, 10 августа 2025

В Японии произошло извержение вулкана

NHK: Вулкан Симмоэ в Японии выбросил трехкилометровый столб пепла и дыма
Вячеслав Агапов

Фото: Kyodo / Reuters

Вулкан Симмоэ в Японии выбросил трехкилометровый столб пепла и дыма. О произошедшем извержении со ссылкой на NHK сообщает РИА Новости.

По данным телеканала, извержение на горе Шиннен произошло 9 августа около 05:23 по местному времени (23:23 мск). Пеплопад стоит ожидать в городах Кобаяси и Когэн в префектуре Миядзаки. Также пепел долетит до Таканабе.

В радиусе трех километров от кратера вулкана есть опасность выброса вулканических камней. В радиусе двух километров стоит опасаться пирокластических потоков, предупредили метеорологи.

В ночь на 8 августа вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до десяти километров над уровнем моря. Шлейф протянулся на 515 километров в восточно-юго-восточном направлении от вулкана.

После извержения Ключевской Сопки села Ключи и Усть-Камчатск засыпало пеплом. Населенные пункты находятся всего в нескольких десятках километров от вулкана. По словам местных жителей, пепла выпало так много, что на нем можно рисовать.

