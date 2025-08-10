Мир
12:08, 10 августа 2025

Во Франции заявили о желании Европы продолжать конфликт на Украине

Филиппо: Лидеры ЕС заинтересованы продолжать конфликт на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что декларация стран Европейского союза (ЕС) и Великобритании с призывом к США усилить давление на Россию демонстрирует их желание продолжать украинский конфликт. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Ночью президент Франции Эммануэль Макрон и все гарпии воинственного европеизма опубликовали совместное заявление против прямых мирных переговоров между [главой США] Дональдом Трампом и [президентом России] Владимиром Путиным», — написал политик.

По мнению Филиппо, европейские лидеры негативно воспринимают возможность мира и заинтересованы в продолжении конфликта, поскольку это соответствует их личным политическим интересам и способствует созданию собственной армии ЕС.

Ранее в совместной декларации глава Еврокомиссии, а также лидеры Франции, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании обратились к президенту США Дональду Трампу, призвав его защитить интересы безопасности Европы и Украины. По их мнению, серьезные переговоры должны проводиться «только в условиях перемирия», а их отправной точкой должна стать нынешняя линия соприкосновения.

