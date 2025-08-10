Воздушную тревогу объявили в семи областях Украины

В Сумской, Одесской и еще пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом говорится на сайте украинского министерства цифровой

трансформации.

Речь идет о Сумской, Одесской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, и Николаевской и областях. Уточняется, что сирены зазвучали практически в одно и то же время — примерно в 5:37 по московскому времени.

В ночь с субботы на воскресенье, с 9 на 10 августа, над Саратовом и Энгельсом раздалось около восьми взрывов. По словам очевидцев, они увидели вспышки в небе. В регионе объявили угрозу атаки дронов, а в воздушной гавани областного центра ввели временные ограничения на авиаперелеты.