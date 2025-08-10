Россия
18:23, 10 августа 2025Россия

ВСУ попытались атаковать Россию десятками дронов

Минобороны: Системы ПВО сбили 26 украинских беспилотников над Россией
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать регионы России десятками беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Всего в налете участвовали 26 дронов самолетного типа. Системы противовоздушной обороны сбили 11 из них над Брянской областью, еще десять — над Калужской, по одному — над Рязанской и Белгородской, а также еще три — над Краснодарским краем.

Информации о пострадавших и последствиях на земле на данный момент нет.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны в ночь на 9 августа сбили над регионами России почти сотню беспилотных летательных аппаратов. Больше всего дронов уничтожили в небе над Курской областью, где сбили 28 БПЛА.

    Все новости