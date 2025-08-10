Зеленскому предрекли серьезные последствия на выборах из-за одного действия

Economist: НАБУ может повлиять на выборы в Украине после завершения конфликта

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может оказать влияние своей расследовательской деятельностью на избирательную кампанию, которая начнется после урегулирования конфликта. Об этом пишет журнал The Economist, ссылаясь на высокопоставленный источник в одном из украинских органов по противодействию коррупции.

«Некоторые вещи просто не уйдут. Это не простуда», — указывает собеседник издания. По его данным, расследования антикоррупционных структур будут продолжаться с еще большим энтузиазмом после того, как президент Украины Владимир Зеленский отказался от планов ограничить независимость НАБУ под давлением европейских чиновников.

Авторы сходятся во мнении, что НАБУ может сыграть роль в выборах, которые, вероятно, состояться за мирным соглашением. Как уточняют журналисты, над украинской внутренней политикой нависли «грозовые тучи».

Как стало известно ранее, популярность Зеленского упала на фоне переговоров и скандала с НАБУ. Рейтинг доверия к нынешнему президенту Украины рухнул до 58 процентов, показала статистика Киевского международного института социологии (КМИС).

Ранее Владимир Зеленский оказался вынужден подписать закон, вернувший полномочия и независимость антикоррупционного ведомства, хотя всего за девять дней до этого НАБУ фактически лишился самостоятельности. Решение Зеленского урезать полномочия вызвало резонанс в украинском обществе и спровоцировало акции протеста.