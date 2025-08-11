Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:24, 11 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили шанс Зеленского встретиться с Трампом на Аляске

Сенатор Джабаров: Зеленскому нечего делать на саммите на Аляске
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нечего делать на саммите России и США на Аляске, это превратит встречув очередной фарс, убежден первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом он высказался в беседе с «Лентой.ру» об участии политика в мероприятии.

Я думаю, что в тот день, когда будет встреча нашего президента и [президента США Дональда] Трампа, Зеленскому там делать нечего, накануне встречи — тем более, а после того, как наш президент уедет, кто хочет пусть приезжает. Захочет ли их Трамп видеть — это другое дело

Владимир Джабаровсенатор

Джабаров отметил, что Зеленский и европейцы, которые его лоббируют, заинтересованы в продолжении войны, так как у последних идея фикс «добить Россию» руками украинцев.

«Я думаю, что из себя представляет Европа, уже все поняли. Все видели, как Трамп воспитывал [председателя Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен как послушную девочку, как он ей говорил, еще сколько они будут платить, что они будут делать. Я думаю, что для Трампа Европа сейчас неинтересна. Трампу сейчас нужно, чтобы результат какой-то был. Посмотрим, до чего договоримся», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Белом доме допустили, что Зеленский может присутствовать на Аляске во время встречи Путина и Трампа.

В России сочли маловероятными переговоры президента России Владимира Путина и Зеленского на саммите после встречи российского лидера с Трампом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они дорого заплатят». Иранский генерал заявил, что Пашинян и Алиев повторили ошибку Зеленского. Как она связана с США?

    Российские бойцы столкнулись на СВО с расстроившей ВСУ техникой времен войны во Вьетнаме

    На Аляске бросились скупать матрешки перед встречей Путина и Трампа

    В Польше арестовали помощника военного атташе посольства Казахстана на Украине

    Отношение грузин к Сталину раскрыли

    Восторгавшегося террористами россиянина нашли на Крайнем Севере

    В России оценили шанс Зеленского встретиться с Трампом на Аляске

    Волочкову в золотом платье захотел украсть шейх

    Пьяная туристка на скутере сбила отца двух детей и оказалась под угрозой 20 лет тюрьмы

    В России рассказали о возможном предложении Зеленскому от России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости