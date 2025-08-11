В России оценили шанс Зеленского встретиться с Трампом на Аляске

Сенатор Джабаров: Зеленскому нечего делать на саммите на Аляске

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нечего делать на саммите России и США на Аляске, это превратит встречув очередной фарс, убежден первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом он высказался в беседе с «Лентой.ру» об участии политика в мероприятии.

Я думаю, что в тот день, когда будет встреча нашего президента и [президента США Дональда] Трампа, Зеленскому там делать нечего, накануне встречи — тем более, а после того, как наш президент уедет, кто хочет пусть приезжает. Захочет ли их Трамп видеть — это другое дело Владимир Джабаров сенатор

Джабаров отметил, что Зеленский и европейцы, которые его лоббируют, заинтересованы в продолжении войны, так как у последних идея фикс «добить Россию» руками украинцев.

«Я думаю, что из себя представляет Европа, уже все поняли. Все видели, как Трамп воспитывал [председателя Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен как послушную девочку, как он ей говорил, еще сколько они будут платить, что они будут делать. Я думаю, что для Трампа Европа сейчас неинтересна. Трампу сейчас нужно, чтобы результат какой-то был. Посмотрим, до чего договоримся», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Белом доме допустили, что Зеленский может присутствовать на Аляске во время встречи Путина и Трампа.

В России сочли маловероятными переговоры президента России Владимира Путина и Зеленского на саммите после встречи российского лидера с Трампом.

