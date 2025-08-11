Россия
В России ответили на слова Мерца о переговорах на Аляске

Депутат Чепа: Заявление Мерца является циничным и ложным выпадом
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

«Партия войны» делает все, чтобы мирное соглашение по Украине не было заключено, а сам конфликт продолжался, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что нельзя решать дальнейшую судьбу украинских территорий, не учитывая мнение Европы и Украины. Он также предостерег от заключения мира, «который вознаграждает агрессивное продвижение России» и якобы может воодушевить Москву «на новые продвижения».

«Это циничный и ложный выпад Мерца. Я хотел бы напомнить ему Минские соглашения и позицию Германии, которая все делала для того, чтобы эти мирные соглашения не выполнялись, чтобы Украина вооружалась и конфликт произошел. Сегодня Мерц пытается все переложить с больной головы на здоровую», — заявил Чепа.

Депутат отметил, что европейцы понимают, что их планы рушатся, а мирное соглашение может быть достигнуты. «Партия войны», которая хочет продолжения боевых действий на Украине, терпит фиаско, заключил парламентарий.

Ранее Мерц рассказал, что ожидает от переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированных на 15 августа, прорыва в урегулировании конфликта на Украине. По мнению канцлера, настало время положить конец конфликту двух стран.

