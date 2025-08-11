Мерц призвал не решать вопрос украинских территорий «через головы» Европы и Украины

Мерц призвал не решать вопрос украинских территорий без участия Европы и Украины

Нельзя решать дальнейшую судьбу украинских территорий, не учитывая мнение Европы и Украины. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD.

«Мы не можем принять, чтобы через головы европейцев и через голову Украины обсуждались или тем более решались территориальные вопросы», — сказал политик.

Он также предостерег от заключения мира, «который вознаграждает агрессивное продвижение России» и якобы может воодушевить Москву «на новые продвижения».

Ранее Мерц рассказал, что ожидает от переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированных на 15 августа, прорыва в урегулировании конфликта на Украине.