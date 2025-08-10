Мерц раскрыл ожидания от встречи Путина и Трампа

Мерц ожидает прорыва в урегулировании конфликта на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывает на скорый прорыв в урегулировании конфликта на Украине. Глава ФРГ в интервью каналу ARD раскрыл свои ожидания от встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, намеченной на 15 августа.

«Мы надеемся на прорыв в пятницу. Прежде всего, чтобы наконец-то было прекращение огня. И на возможность мирных переговоров на Украине», — сказал Мерц.

Он также отметил, что боевые действия между Россией и Украиной продолжаются уже более трех лет. По мнению Мерца, настало время положить конец конфликту двух стран.

Ранее Мерц обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву. Политики согласились поддерживать тесные контакты с европейскими партнерами и США.