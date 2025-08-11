Apple обвинили в краже технологии бесконтактной оплаты

Стартап обвинил Apple в краже технологий и создании на их основе Apple Pay

Американский стартап Fintiv обвинил корпорацию Apple в краже технологии бесконтактной оплаты. Об этом сообщает издание MacRumors.

Техасская компания через юридическую контору Kasowitz LLP подала гражданский иск против Apple. IT-гиганта обвинили в незаконном заимствовании технологий бесконтактной оплаты и использовании их для создания сервиса Apple Pay.

В пресс-релизе Kasowitz LLP утверждается, что Apple взаимодействовала с их клиентами в период с 2011 по 2012 год, когда стартап Fintiv еще назывался CorFire. Инженеры из компании якобы получили доступ к конфиденциальной информации и подписали соглашение о неразглашении (NDA). В CorFire ожидали, что Apple лицензирует их платежную технологию, однако Apple этого не сделала. Через несколько лет корпорация запустила платежный сервис Apple Pay.

По словам юристов, в случае с CorFire Apple использовала ту же схему, на которую полагается многие годы. Компания создает ложную видимость сотрудничества с маленькими фирмами, а затем крадет их технологии или переманивает сотрудников. В материале говорится, что Apple Pay приносит IT-гиганту миллиарды долларов в год.

Журналисты обратили внимание, что Fintiv судилась c Apple еще в 2018 году, однако проиграла. Корпорация Apple запустила сервис Apple Pay в 2014 году. Компания берет комиссию с каждой транзакции.

