Apple частично перенесет производство iPhone в США

Стекла для всех iPhone будут производить в США — так Apple избежит пошлин

Корпорация Apple заявила, что будет производить защитные стекла для всех iPhone и Apple Watch в США. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Представители IT-гиганта заявили, что планируют увеличить инвестиции в экономику США до 600 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет. Вместе с партнером Corning корпорация будет производить защитные стекла абсолютно для всех своих смартфонов и часов в Харродсбурге, штат Кентукки. Это означает, что Apple частично перенесет производство iPhone на родину.

«Это крупнейшая инвестиция Apple в истории, когда-либо сделанная в Америке и где-либо еще», — заявил на встрече с предпринимателями в Белом доме президент США Дональд Трамп. По словам журналистов телеканала CNBC, Трамп планирует ввести 100-процентные пошлины на ввозимое в США полупроводниковое оборудование. Однако компании, которые размещают свое производство в Соединенных Штатах, освобождаются от повышенных тарифов. Судя по всему, к таким предприятиям будет относиться и Apple.

Ранее аналитики рынка отмечали, что Apple не будет полностью переносить производство своих гаджетов в США, так как это увеличит их себестоимость. Также по причине высоких расходов не рассматривается вариант сборки iPhone на родине.

Ранее журналисты газеты The New York Times со ссылкой на индийских аналитиков заявили, что новые пошлины США могут подтолкнуть Индию к углублению связей с Россией и Китаем.