В Индии назвали неожиданные последствия новых пошлин США

NYT: Новые пошлины США могут подтолкнуть Индию к углублению связей с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Новые пошлины США могут подтолкнуть Индию к углублению связей с Россией и Китаем. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на индийских аналитиков.

«[Меры США] подтолкнут Индию к пересмотру своей стратегической ориентации, углублению связей с Россией, Китаем и многими другими странами», — заявил бывший торговый представитель индийского аналитического центра Global Trade Research Initiative Аджай Шривастава.

Издание также приводит данные индийской исследовательской группы Global Trade Research Initiative. Согласно им, повышение тарифов может вдвое сократить экспорт Индии в Соединенные Штаты на сумму более 86 миллиардов долларов.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что резкая тарифная политика президента США Дональда Трампа отталкивает от Вашингтона союзников в сторону Москвы и Пекина.

